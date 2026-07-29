Revisión financiera semanal: 15 minutos que pueden ahorrarte estrés y dinero

Reservar al menos 10 o 15 minutos cada semana para revisar la situación financiera, verificando pagos pendientes, suscripciones automáticas y el saldo de cuentas bancarias, puede ayudar a reducir el estrés y tomar mejores decisiones de compra.

Distribuir los ingresos según prioridades como alimentación, transporte, ahorro y gastos personales es clave para mantener el control.

Si se desea adquirir algo que no sea una necesidad, los expertos recomiendan esperar al menos 24 horas antes de comprarlo, para decidir si realmente vale la pena.

También es importante verificar la fecha de pago de las tarjetas de crédito para evitar intereses innecesarios, y fijarse una pequeña meta de ahorro, aunque sea modesta, para crear el hábito de administrar el dinero con conciencia.