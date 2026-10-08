Reunión de sacerdotes exorcistas

Los exorcismos y posesiones demoniacas siguen siendo temas importantes para religión. Recientemente, cerca de 120 sacerdotes exorcistas se reunieron en Roma, Italia, para intercambiar experiencias y exponer casos concretos de posesión. Para los evangélicos este tipo de atadura espiritual siguen ocurriendo, incluso aparece en la biblia.

El poco conocimiento del comportamiento humano hacía que el escuchar voces o ver figuras de la nada fuera suficiente para señalar que una persona había sido poseída por un espíritu maligno; aunque en realidad podían ser síntomas de trastornos como la psicosis. Actualmente los psicólogos realizan diferentes pruebas para descartar científicamente que se trata de una posesión.

Durante la reunión sacerdotal, los exorcistas analizaron la importancia de la música sacra y figuras religiosas en los ritos; elementos que para los evangélicos no tienen poder espiritual.

Sacerdotes también reconocen que no todos los casos de supuesta posesión terminan siendo eso.

Ante un comportamiento inusual, tanto religiosos como especialistas recomiendan buscar ayuda médica o psicológica antes de determinar que se trata de una posesión.