Reubicación de vendedores en alrededores del mercado central

Decenas de comerciantes informales que han instalado sus puestos sobre la 12 calle poniente, la 7ª avenida sur, la 9ª avenida sur y la calle 29 de agosto, zonas que rodean el mercado central de San Salvador, serán desalojados a mediados de agosto como parte del proceso de reordenamiento de la capital.

Las vendedoras mantienen actualmente reuniones con autoridades de la alcaldía de San Salvador Centro, con el objetivo de conocer los detalles del proceso y las alternativas que se contemplan ante la reorganización de estos espacios.

Aunque los vendedores reconocen la importancia del proceso de reordenamiento, solicitan una ampliación del plazo que les permita continuar desarrollando sus actividades comerciales en las inmediaciones del mercado central.

Y esperan ser reubicados en uno de los 17 mercados de tiene disponible la comuna.

Los usuarios respaldan el reordenamiento, pero abogan por oportunidades para los vendedores.

La calle Arce, la primer calle poniente son algunas de las zonas donde hace años había vendedores y ahora las arterias lucen libres para el paso vehicular.