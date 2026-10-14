Reubicación de comerciantes en La Libertad Oeste genera caída de ventas y preocupación

Al menos 100 comerciantes de la 2da Avenida Sur en Lourdes Colón, La Libertad Oeste, fueron reubicados temporalmente como parte de un plan de reordenamiento municipal.

Los vendedores aseguran que sus ventas han disminuido desde que fueron trasladados al espacio que divide los sentidos de la carretera que conduce a Sonsonate.

La zona de la Segunda Avenida Sur quedó despejada tras años de ser punto de referencia para compras en el sector.

Los comerciantes afirmaron que la gente no sabe dónde están ubicados ahora.

Una de las vendedoras pidió a las autoridades municipales que les permitan seguir vendiendo mientras les asignan un puesto formal.

La alcaldesa de La Libertad Oeste aseguró que los espacios asignados son temporales y que serán reubicados en el nuevo mercado una vez que la Dirección de Obras Municipales lo entregue.