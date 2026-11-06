Reto de cocina sorpresa propone preparar recetas saladas y dulces a partir de un solo ingrediente principal

Un segmento de cocina sorpresa propuso preparar dos recetas, una salada y otra dulce, a partir de un ingrediente principal que los participantes extraen de una caja.

El chef explicó que la idea es mostrar la versatilidad de un mismo ingrediente sin modificar su esencia.

Los participantes deben meter la mano en la caja e ir viendo qué ingrediente les sale para cocinar con eso. El chef señaló que muchos retos de este tipo buscan modificar el ingrediente principal, pero la propuesta es tomar su esencia para lograr una variedad de recetas.