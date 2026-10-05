Retiro de vehículos abandonados en Mejicanos

La alcaldía de San Salvador Centro ha retirado 485 vehículos que se encontraban en estado de abandono y ha colocado avisos en otros 150 automotores, advirtiendo que serán removidos si sus propietarios no los retiran.

Previamente, la comuna notificó a los propietarios para informarles sobre la medida y permitirles retirar los vehículos. Sin embargo, algunos habitantes de los condominios Atlanta expresaron su inconformidad con el procedimiento.

El alcalde Mario Durán afirmó que solo en Mejicanos se han identificado 400 vehículos en estado de abandono y explicó cuál es el procedimiento que realiza la municipalidad para notificar a los dueños de los automóviles o motocicletas que se encuentran en esta condición.

Los habitantes consideran que esta medida es positiva porque muchas veces los carros abandonados o que se encuentran fuera de uso por falta de reparaciones, ocupan espacios que podrían serviles a los automóviles de otros vecinos.

En total, en los condominios Atlanta se retiraron 7 vehículos abandonados y se impusieron 4 esquelas.

El edil dijo que el retiro de los vehículos abandonados continuará ejecutándose en los 5 distritos que conforman San Salvador Centro.