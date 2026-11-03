Retiran vehículos abandonados en el distrito de Ayutuxtepec

La Municipalidad Capitalina retiró seis vehículos abandonados en la colonia Santísima Trinidad, en el distrito de Ayutuxtepec.

Los propietarios habían recibido hasta dos notificaciones para retirarlos de los parqueos tras varios meses en estado de abandono, según informó la municipalidad.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Duran, detalló que estas acciones responden a denuncias ciudadanas.

En ese distrito se han identificado 80 carros en las mismas condiciones, los cuales esperan retirar en un periodo de cuatro días.

El alcalde indicó que en Mexicanos se identificaron 450 vehículos, de los cuales ya se ha removido el 80 %. San Salvador Centro, Ciudad Delgado y Cuscatancingo también tendrán este proyecto.

Habitantes de la zona mencionan que existen dificultades de parqueo, agravadas por los vehículos que no son utilizados.

Si en un periodo de 30 días un vehículo no es movido del lugar donde se encuentra estacionado, es identificado como abandonado y retirado por las autoridades.

Para recuperarlo, sus propietarios deberán cancelar una multa de entre 51 y 900 dólares, además del servicio de grúa que retiró el vehículo.