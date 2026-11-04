Retiran vehículos abandonados en Ayutuxtepeque

Hasta dos notificaciones recibieron los propietarios de estos vehículos para ser retirados de los parqueos, luego de pasar por varios meses en estado de abandono, en la colonia Santísima Trinidad en el distrito de Ayutuxtepeque, 6 carros se encontraban en las mismas condiciones, por lo que fueron retirados por la municipalidad capitalina. Habitantes mencionan que en la zona existen dificultades de parqueo, agravándose con estos vehículos que no son utilizados.

Según detalló el alcalde de San Salvador Centro, estas acciones responden a denuncias ciudadana de los habitantes, solo en este distrito 80 carros se han identificado en las mismas condiciones, los cuales esperan retirar en un periodo de cuatro días.

Si en un periodo de 30 días un vehículo no es movido del lugar donde se encuentra estacionado, es identificado como abandonado y retirado por las autoridades en la municipalidad capitalina, para recupéralos sus propietarios deberán cancelar una multa que se encuentra entre los 51 a los 900 dólares, además de cancelar el servicio de la grúa que lo retiró.