Resultados de cosechas de granos básicos y hortalizas

12 millones de quintales de maíz, 900,000 quintales de frijol y hortalizas suficientes para cubrir el 70% del consumo nacional es el balance de las primeras siembras realizadas entre finales de abril y las primeras semanas de mayo, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios y la Mesa Agropecuaria.

Las gremiales afirman que esta producción garantiza el abastecimiento de los principales alimentos del país, cubre la demanda nacional de maíz y ayudará a evitar escasez y aumentos en los precios de la canasta básica.

Según los productores, los resultados fueron posibles a través de una estrategia desarrollada junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que adelantó las siembras para enfrentar las condiciones climáticas. Además, permitió la utilización de semillas de alto rendimiento, insumos de calidad y asistencia técnica. Este plan se implementó en 12 zonas productivas del país.

Los representantes de estas gremiales destacan que fortalecer los sistemas de riego es clave para mantener la producción y reducir la dependencia de las lluvias.