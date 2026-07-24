Resultados de cosechas de granos básicos y hortalizas

Los resultados de las primeras siembras de 2026 reflejan una producción que según las gremiales agropecuarias, permitirá garantizar el abastecimiento de los principales granos básicos en el país.

12 millones de quintales de maíz, 900,000 quintales de frijol y hortalizas suficientes para cubrir el 70% del consumo nacional es el balance de las primeras siembras realizadas entre finales de abril y las primeras semanas de mayo, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios y la Mesa Agropecuaria.

Las gremiales afirman que esta producción garantiza el abastecimiento de los principales alimentos del país, cubre la demanda nacional de maíz y ayudará a evitar escasez y aumentos en los precios de la canasta básica.

Según los productores, los resultados fueron posibles a través de una estrategia desarrollada junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que adelantó las siembras para enfrentar las condiciones climáticas. Además, permitió la utilización de semillas de alto rendimiento, insumos de calidad y asistencia técnica. Este plan se implementó en 12 zonas productivas del país.

Los representantes de estas gremiales destacan que fortalecer los sistemas de riego es clave para mantener la producción y reducir la dependencia de las lluvias.