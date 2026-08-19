Restaurar la Catedral de Manizales podría tomar años tras devastador terremoto en Colombia

La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Manizales, Colombia, sufrió graves daños tras el reciente terremoto que sacudió la ciudad.

La histórica construcción, considerada una obra maestra de la arquitectura neogótica colombiana y el edificio gótico más alto de América Latina, tiene 119 metros de altura y fue declarada Patrimonio Histórico Nacional en 1984.

Actualmente, los equipos de restauración trabajan junto con las autoridades culturales colombianas en los planes de reparación de emergencia. El retiro de la torre derrumbada será solo el primer paso, debido a que la torre principal y los cimientos también presentan daños. Por ello, será necesaria una evaluación estructural y un diseño de reforzamiento, cuyos trabajos podrían extenderse durante 2027 y 2028.