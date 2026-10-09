Resistencia ante sismos de las torres de apartamentos en el país

Ante el crecimiento de las torres de apartamentos en El Salvador, surge la pregunta ¿qué tan preparadas están estas estructuras para soportar un sismo?

Los ingenieros explican que, aunque no existen edificios completamente antisísmicos, sí hay diseños estructurales y materiales que permiten aumentar la resistencia de estas edificaciones.

Además, la construcción de estas torres debe cumplir con estudios técnicos, diseños estructurales y las normas de construcción.

Y es que son alrededor de 31 proyectos habitacionales en vertical los que cuentan con permisos activos en el área metropolitana de San Salvador, que suman más de 3,000 apartamentos, según datos de la Opamss, a estos se agregan 124 proyectos que se encuentran en trámites previos y otros 23 que ya cuentan con permisos, siendo un total de 178 proyectos en distintas etapas de desarrollo.