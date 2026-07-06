Rescatistas salvadoreños hallan 9 sobrevivientes en Venezuela

El Grupo USAR de El Salvador mantiene operativos de búsqueda y rescate en Venezuela tras 11 días de los terremotos que devastaron varias regiones del país, logrando hasta ahora la localización de nueve personas con vida que han recibido atención médica y acompañamiento.

Los rescatistas emplean tres métodos de búsqueda física, electrónica y canina, para identificar posibles sobrevivientes entre los escombros, aunque los procedimientos para extraer a una persona pueden extenderse hasta más de 80 horas debido al alto riesgo de colapso de las estructuras.

La mayoría de los hallazgos corresponden a víctimas que adoptaron la posición fetal, catalogada por Protección Civil como una postura de seguridad que aumenta las probabilidades de sobrevivir en espacios confinados mientras se espera el rescate.