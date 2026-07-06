Rescatistas salvadoreños adoptan perrita hallada en escombros de Venezuela

La perrita Phoenix fue rescatada con vida entre los escombros en Venezuela por el equipo de rescatistas salvadoreños desplegado en las zonas afectadas por el terremoto.

La Fuerza Armada de El Salvador informó que el animal fue adoptado por los mismos rescatistas que participaron en su salvamento. Phoenix ya viajó a territorio salvadoreño para iniciar una nueva vida.

El nombre de la perrita simboliza resiliencia, como el ave mitológica que renace de las cenizas. La historia ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.