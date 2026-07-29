Rescatista independiente cuida más de 80 perros con recursos limitados

La rescatista independiente Xiomara Rivas mantiene en su vivienda en Lourdes, Colón, a más de 80 perros, una labor que realiza desde hace más de una década para combatir el maltrato y el abandono en las calles.

Los gastos para cubrir la alimentación y la atención veterinaria de los caninos se han incrementado significativamente, pues diariamente se consumen 70 libras de comida y se requiere la compra de insumos como hígados, arroz y productos de limpieza.

Xiomara, quien se desempeña como vendedora ambulante, sobrevivió a agresiones durante sus rescates y asegura que el refugio funciona gracias al apoyo de personas altruistas, mientras que la adopción de perros adultos sigue siendo un reto debido a la preferencia por los cachorros.