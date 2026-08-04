Rescates, incendios y accidentes marcan las emergencias en vacaciones agostinas

Los accidentes de tránsito se convirtieron en la principal emergencia atendida durante los primeros dos días de las vacaciones agostinas, con un total de 116 casos registrados. Según las autoridades, estos incidentes dejaron 121 personas lesionadas y seis fallecidos.

Durante este periodo también se reportaron rescates acuáticos en diferentes playas. Los guardavidas realizaron cuatro rescates simples, tres de ellos a menores de edad, y 20 rescates profundos, entre los que se contabilizan 14 adultos y seis menores.

El Cuerpo de Bomberos atendió 19 emergencias, entre ellas 11 incendios en maleza, seis estructurales y dos en vehículos.