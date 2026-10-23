Rescate de personas atrapadas tras crecida de ríos

Fue la situación a la que se enfrentaron los cuerpos de socorro en las últimas horas, el rescate de una mujer de la tercera edad que se encontraba lavando su ropa en el río Metayate de Nueva Concepción, Chalatenango, cuando una repunta la sorprendió, quedando atrapada.

Ante el aumento del caudal, la mujer buscó refugio en un lugar elevado y subió a un árbol para ponerse a salvo. No intentó cruzar nuevamente, una de las recomendaciones que brindan los equipos de rescate.

Además, los socorristas advierten que se debe evitar cruzar ríos en vehículos durante las precipitaciones o después de estas, porque el nivel del agua puede aumentar repentinamente y poner en riesgo la vida de las personas.

En los últimos días también se han reportado otros incidentes. En Corinto, Morazán, un hombre que intentó atravesar un río en una mototaxi fue arrastrado por la corriente y posteriormente rescatado por un agente policial. Otros hechos ocurrieron en el río Ceniza, en Izalco, Sonsonate, y en el río El Molino en Santa Ana, donde se registraron personas fallecidas.