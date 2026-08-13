Rescatan a personas atrapadas en juego mecánico en Izalco

Momentos de angustia vivieron en el distrito de Izalco, Sonsonate, durante sus fiestas patronales, luego de que una falla en el juego mecánico conocido como Chicago, instalado en el predio de la feria, dejara a un total de 18 personas atrapadas a varios metros de altura.

Ante la emergencia, elementos de bomberos de El Salvador y Comandos de Salvamento desplegaron un operativo para rescatar a los usuarios y brindarles atención médica preventiva en el lugar. Las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron las inspecciones correspondientes a fin deducir responsabilidades, confirmando que la situación fue controlada sin pérdidas humanas ni daños personales que lamentar.

Por su parte, la alcaldía de Sonsonate, emitió un comunicado aclarando que no tiene responsabilidad directa en la operación o mantenimiento de estas atracciones mecánicas.