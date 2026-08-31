Reprograman fecha para fallo en juicio contra más de 400 miembros de pandillas

Se suspendió la lectura del fallo en contra de más de 400 miembros de la pandilla MS, acusados por más de 47,000 delitos, entre ellos homicidios y extorsiones.

En los próximos días podría conocerse cuántos años de prisión deberán cumplir los 485 cabecillas de la MS-13, procesados por más de 47,420 delitos cometidos entre 2012 y 2022. El fallo que debía emitir el tribunal sexto contra el crimen organizado fue suspendido, por lo que la esperada sentencia queda a la espera de una nueva fecha para su emisión.

El proceso judicial contra los imputados inició formalmente el 20 de abril de este año, por delitos como extorsión, tráfico de drogas y homicidio. Entre los casos atribuidos a los acusados se encuentran los asesinatos de los hermanos Guerrero Toledo, el de la futbolista Jimena Granados y la muerte de 18 personas en la finca Suiza. Además, la Fiscalía los acusó de haber orquestado el homicidio de 87 personas durante el 26 y 27 de marzo de 2022, una ola de violencia que precedió a la implementación del régimen de excepción, anunciado horas después de esta ráfaga de asesinatos.

A lo largo de más de cuatro meses de audiencias, la Fiscalía presentó diversas pruebas para demostrar cómo los imputados planificaban y ejecutaban los crímenes, y cómo posteriormente reportaban los resultados a sus superiores.

Entre los 485 procesados hay 22 integrantes de la ranfla histórica, quienes controlaban y tomaban las decisiones dentro de la pandilla; como Borromeo Enrique Solorzano, alias Diablito de Hollywood; Elmer Canales Rivera, alias Crook de Hollywood, y Efraín Cortez, alias Viejo de Park View. Sumado a los homicidios, la fiscalía también les atribuye el uso de cementerios clandestinos para enterrar a sus víctimas.

El ministerio publico también logró que 20 testigos protegidos declararan sobre los crímenes cometidos por los imputados y la estructura criminal.