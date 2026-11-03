Representante de Lenny Kravitz desmiente rumores de su muerte en el accidente del jet privado en Florida 

El representante de Lenny Kravitz desmintió los rumores que situaban al músico entre las nueve víctimas del accidente de un jet privado ocurrido el domingo en el sur de Florida.

La versión se difundió a través de una captura de pantalla en redes sociales (X) que supuestamente mostraba una publicación de la piloto sobre el vuelo.

La aeronave se precipitó sobre un barrio residencial cerca de una vía de alto tráfico mientras realizaba una ruta desde Austin, Texas, con destino a las Bahamas.

No hubo sobrevivientes y las identidades de las víctimas no habían sido divulgadas hasta el momento. El nombre del músico se convirtió en tendencia con miles de publicaciones que lo daban por muerto sin confirmación oficial. El representante calificó los reportes como falsos e incorrectos.