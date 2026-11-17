La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos registró caídas en los últimos días, según informaron las autoridades.

Un canal internacional, que consultó a seis fuentes, informó que no existe evidencia de un ciberataque contra la red.

Esa red permite a los empleados intercambiar información sensible. El incidente ocurre después de un fallo en el sistema aéreo estadounidense registrado el viernes anterior.

Ese fallo paralizó los vuelos nacionales e internacionales durante cerca de cinco horas.

Las autoridades del país atribuyeron las caídas a alteraciones que se han venido presentando en los últimos días.

El lunes, varios usuarios reportaron la caída y problemas en los servicios de algunos de los principales bancos de Estados Unidos.

La información sobre la red de la Agencia Nacional de Seguridad proviene de un canal internacional y de seis fuentes consultadas por ese medio.