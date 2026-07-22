Repartidos detenido con paquetes de droga en control vehícular

Esposado terminó Anthony Valles García luego de ser detenido por transportar seis paquetes con marihuana al interior de una mochila que presuntamente utilizaba para repartir comida.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló en redes sociales que el joven se hacía pasar por conductor de una plataforma de delivery para movilizar el narcótico.

El titular de justicia afirmó que, al notar la presencia de agentes policiales en el ingreso de Antiguo Cuscatlán, el sujeto intentó huir pero impactó con un arriate y terminó cayendo al pavimento. Será procesado en los próximos días en los tribunales.