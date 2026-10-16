Reos que trabajan bajo el programa Cero Ocio

El trabajo que realizan los privados de libertad también abre la discusión sobre la remuneración que deben recibir. El artículo 109 de la ley penitenciaria establece que estas labores deben ser pagadas, salvo algunas excepciones, y que la remuneración no puede ser menor al salario mínimo. Según abogados también pueden existir otras formas de compensación, como la reducción de la pena.

En la actualidad unos 45,000 reos comunes, participan en el plan Cero Ocio, de los cuales 6,000 se dedican a fabricar ropa, según informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de x. Entre las actividades que realizan también están la reparación de escuelas y hospitales, así como la limpieza de ríos y calles y elaboración de uniformes para policías.

El plan Cero Ocio funciona desde agosto de 2020 y busca fomentar la disciplina, el trabajo y la reinserción social de los privados de libertad en fase de confianza. Del programa quedan excluidos los condenados por asesinato y violación.