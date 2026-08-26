Reordenamiento en el centro histórico

Tras la liberación de las calles en los alrededores del mercado central, la alcaldía de San Salvador Centro inició el retiro de escombros y la limpieza del sector. Hasta ahora, se han recolectado 650 toneladas de residuos.

Los trabajos incluyen barrido, lavado de calles, limpieza de tragantes y fumigación, la municipalidad informó que, con la fase 8 del plan de revitalización, se alcanzó el 99% de la liberación del centro histórico de San Salvador.

Los comerciantes señalan que, con las vías despejadas, los compradores podrán ingresar directamente al mercado, lo que esperan se traduzca en un incremento en sus ventas.

La remoción de los 1,500 puestos se ejecutó tras varias rondas de diálogo con los vendedores, a quienes la municipalidad brindó alternativas para trasladarse a otros mercados. La población que circula en la zona ve positivamente el reordenamiento.

Mientras tanto el mercado central continúa funcionando con normalidad, al finalizar la limpieza, se habilitará el paso vehicular y peatonal en el sector.