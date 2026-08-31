Reordenamiento del Centro Histórico llega al 99%: ¿qué zonas faltan intervenir?

El plan de reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador alcanzó un 99% de avance, según las autoridades. Entre las zonas que aún están pendientes de intervención se encuentra la calle Arce, junto con las avenidas La Quinta, Séptima, Novena y Trece.

Los vendedores que todavía ocupan estos sectores aseguran que no han recibido una fecha definida para desmontar sus puestos. Algunos comerciantes señalaron que ya fueron reordenados anteriormente desde la calle Delgado hacia la calle Arce y expresaron su preocupación por mantener sus ingresos.

La más reciente intervención se desarrolló en el perímetro del Mercado Central, donde fueron retirados alrededor de 1.500 puestos de venta.