Renuncias en el gabinete de Paraguay

Entre las dimisiones se encuentra la del jefe del gabinete civil de Paraguay, Javier Giménez; el asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno, y el ministro del interior, Enrique Riera, renunciaron a su cargo en medio del conflicto por el cierre de Ueno Bank, en la que también está involucrado el presidente de la República, Santiago Peña.

La institución financiera que administraba el fondo de pensiones y otras carteras de Estado fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras detectar una insuficiencia en su índice de solvencia y dejo congeladas las cuentas de casi tres millones de personas, lo que genero protestas donde exigen la devolución del dinero y castigo para los responsables.