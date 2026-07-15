Renovación de parque San José

Con senderos accesibles para personas con discapacidad visual, un área de usos múltiples, iluminación renovada y la modernización del área de juegos infantiles, el parque San José reabrió sus instalaciones.

El parque está ubicado sobre la 39.ª calle poniente, a pocos metros del redondel Los Torogoces, en el sector de la colonia San Luis de San Salvador.

Otto es uno de los más beneficiados con la remodelación del parque ya que podrá realizar paseos diarios más cerca de su vivienda.

Además, el parque cuenta con presencia de elementos del Cuerpos de Agentes Metropolitanos y un sistema de video vigilancia las veinticuatro horas del día.