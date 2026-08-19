Remodelación de paradas de buses

Las paradas de buses del área metropolitana de San Salvador comenzarán a cambiar su imagen y funcionalidad, es que el Ministerio de Obras Públicas informó que ya iniciaron los trabajos para instalar nuevas paradas inteligentes, como parte de un plan piloto con apoyo del gobierno de Corea y Koica. Con una inversión de alrededor de 6 millones de dólares y también incluye un centro de monitoreo del transporte público.

Pero ¿qué tendrán de diferente estas paradas?

El usuario podrá recibir información en tiempo real sobre la ubicación de las unidades, sus recorridos y, sobre todo, cuánto tiempo falta para que llegue el bus.

Pero, ¿cuántas paradas de buses existen actualmente en el área metropolitana de San Salvador?

Las autoridades no han publicado una cifra oficial y actualizada que permita determinar el total de paradas, sin embargo, existen más de 9,000 unidades en circulación entre autobuses y microbuses.

Los usuarios señalan que este nuevo sistema les ayudaría a estimar el tiempo de llegada a sus trabajos.

Las primeras 13 paradas se realizan en la carretera Panamericana en Antiguo Cuscatlán, y sobre la alameda Roosevelt, sin embargo, el Ministerio de Obras Pública planea intervenir hasta 5,000 paradas a nivel nacional.