El número de personas que se identifican como católicas en El Salvador ha disminuido considerablemente en las últimas tres décadas. Según Latinobarómetro, los católicos pasaron de representar el 67% de la población al 37%, una caída de 30 puntos porcentuales. Sacerdotes consultados consideran que diversos factores han influido en esta disminución, que se refleja en una menor proporción de fieles católicos en el país.

El estudio también indica que un 42% de salvadoreños son evangélicos en la actualidad, aunque Latinobarometro asegura que esta religión aún no es dominante en El Salvador. Religiosos dicen que la cercanía de las iglesias ayuda a que más personas busquen congregarse.

En la encuesta también se resalta que un 60% de ciudadanos practican el catolicismo, pero un 64% se inclinan más por las practicas evangélicas. Algunos salvadoreños opinaron sobre el por qué no se profesa del todo la fe.

Las estadísticas también revelan que un 17% de personas no practican ninguna religión, son ateos o agnósticos; mientras que un 3% dijo profesar otras religiones. En América Latina los católicos sumaron un 55%, los evangélicos un 19%, ateos el 18% y otras religiones el 7%.