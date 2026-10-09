Relanzamiento de app Chivo

El gobierno y Linguard Labs anunciaron una alianza público-privada para relanzar Chivo. Linguard Labs adquirió la participación mayoritaria; el gobierno sigue como accionista. La transacción es consistente con el programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, según un comunicado compartido por la empresa.

Chivo tiene más de 4.5 millones de cuentas y los usuarios conservarán cuentas y saldos. Podrán retener fondos, enviar, gastar, pedir prestado y cambiar entre dólares y activos digitales. Las remesas desde Estados Unidos serán gratuitas para usuarios regulares.

Habrá micro préstamos y adelantos de efectivo, así como financiamiento para comercios. Los pagos se harán en bitcoin, dólares, stablecoins u otros activos, con cashback. Las tarjetas de débito permitirán usar ese saldo donde se acepten tarjetas.

Chivo operará bajo las leyes salvadoreñas de protección de datos, gobernanza y estabilidad financiera; la información de los usuarios queda protegida por esas leyes, bajo la supervisión de las autoridades pertinentes. “una nueva era de inclusión financiera comienza hoy”, dijo Drew Weinstein, ceo de Linguard Labs.