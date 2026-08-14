Reiki: práctica japonesa de sanación energética

La psicóloga Damaris Flores explicó en Hola El Salvador que el reiki es una práctica japonesa en la que el practicante coloca sus manos sobre o cerca del cuerpo de la persona, con la creencia de que existe una transferencia energética que puede generar bienestar físico, emocional y mental, aunque hasta el momento no cuenta con evidencia científica que la respalde.

La especialista señaló que las personas suelen buscar esta terapia para tratar ansiedad, trastornos del sueño o como una opción complementaria cuando otros tratamientos no han funcionado, y que los testimonios de personas cercanas pueden influir en la percepción de efectividad.

Flores enfatizó que el reiki puede ser beneficioso como un espacio de relajación de 30 a 45 minutos, aunque no debe sustituir ningún medicamento o tratamiento, especialmente en casos de enfermedades graves como el cáncer, puesto que no tiene evidencia científica para curar enfermedades.

La psicóloga también aclaró que el reiki no está ligado a ninguna religión y puede ser utilizado desde una perspectiva espiritual.