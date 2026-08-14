Reiki: práctica japonesa de sanación energética

La psicóloga advierte que la terapia no sustituye los medicamentos ni tratamientos médicos.

La psicóloga Damaris Flores explicó en Hola El Salvador que el reiki es una práctica japonesa en la que el practicante coloca sus manos sobre o cerca del cuerpo de la persona, con la creencia de que existe una transferencia energética que puede generar bienestar físico, emocional y mental, aunque hasta el momento no cuenta con evidencia científica que la respalde.

La especialista señaló que las personas suelen buscar esta terapia para tratar ansiedad, trastornos del sueño o como una opción complementaria cuando otros tratamientos no han funcionado, y que los testimonios de personas cercanas pueden influir en la percepción de efectividad.

Flores enfatizó que el reiki puede ser beneficioso como un espacio de relajación de 30 a 45 minutos, aunque no debe sustituir ningún medicamento o tratamiento, especialmente en casos de enfermedades graves como el cáncer, puesto que no tiene evidencia científica para curar enfermedades.

La psicóloga también aclaró que el reiki no está ligado a ninguna religión y puede ser utilizado desde una perspectiva espiritual.