Regresan las altas temperaturas a El Salvador

La falta de nubes en el país favorece un nuevo incremento de temperaturas y ambiente más caluroso esto debido a la entrada más directa de los rayos del sol. Según el Ministerio de Medio Ambiente, desde junio hasta septiembre hubo cuatro sequias que dejaron 89 días sin lluvias en El Salvador, solo en el mes de julio la temperatura más alta fue de 43.1 grados Celsius en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión.

Según explican, el aumento del calor también está relacionado con la influencia del fenómeno de el niño y el paso de la época lluviosa a la seca.

Para esta semana se esperan temperaturas con mínimas de 28 hasta 37 grados Celsius, principalmente en el oriente del país y la zona costera. Mientras que en la zona central podrían registrarse lluvias durante las tardes y noches.