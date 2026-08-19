Regla 60-60 recomienda usar audífonos al 60% de volumen por 60 minutos

El uso de audífonos con volumen muy alto durante mucho tiempo puede afectar la salud auditiva y provocar problemas de audición en el futuro, por lo que los especialistas recomiendan aplicar la regla 60-60, que consiste en utilizar como máximo el 60% del volumen durante no más de 60 minutos seguidos para prevenir daños en el oído.

Millones de personas utilizan audífonos diariamente para escuchar música, ver videos o asistir a clases virtuales, muchas veces sin prestar atención al volumen o al tiempo de uso, aunque la exposición constante a sonidos fuertes puede generar zumbidos, molestias y pérdida parcial de la audición con el paso del tiempo.

Los expertos explican que el oído es una parte muy sensible del cuerpo, y también advierten que el uso excesivo de audífonos puede causar aislamiento social y dificultad para prestar atención al entorno, además de aumentar el riesgo de accidentes en la vía pública.