Regla 60-60 recomienda usar audífonos al 60% de volumen por 60 minutos

Especialistas advierten que la exposición prolongada puede causar pérdida auditiva.

Motorola DynaTAC 8000X, primer teléfono móvil comercial lanzado durante la década de 1980.

El uso de audífonos con volumen muy alto durante mucho tiempo puede afectar la salud auditiva y provocar problemas de audición en el futuro, por lo que los especialistas recomiendan aplicar la regla 60-60, que consiste en utilizar como máximo el 60% del volumen durante no más de 60 minutos seguidos para prevenir daños en el oído.

Millones de personas utilizan audífonos diariamente para escuchar música, ver videos o asistir a clases virtuales, muchas veces sin prestar atención al volumen o al tiempo de uso, aunque la exposición constante a sonidos fuertes puede generar zumbidos, molestias y pérdida parcial de la audición con el paso del tiempo.

Los expertos explican que el oído es una parte muy sensible del cuerpo, y también advierten que el uso excesivo de audífonos puede causar aislamiento social y dificultad para prestar atención al entorno, además de aumentar el riesgo de accidentes en la vía pública.