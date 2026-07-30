Régimen de excepción: habitantes respaldan continuidad de la medida

A más de cuatro años de su implementación, el régimen de excepción continuará vigente en El Salvador luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una nueva prórroga por 30 días.

En el reparto La Campanera, en Soyapango, habitantes aseguran que la situación de seguridad cambió respecto a los años anteriores, cuando las pandillas ejercían control en la zona.

Los pobladores señalan que actualmente pueden movilizarse con mayor tranquilidad y realizar sus actividades diarias con menos temor a la delincuencia.

El gobierno sostiene que la continuidad del régimen de excepción es necesaria debido a los resultados obtenidos desde su aplicación. Entre las cifras destacadas se encuentran la captura de 92.480 personas presuntamente vinculadas a estructuras pandilleriles y la acumulación de 1.275 días sin homicidios.