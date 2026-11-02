La Fundación Acción Solidaria El Salvador celebrará la primera edición del Regalemos Sonrisas Fashion Show con una meta clara: recolectar 5.000 juguetes para niños de escasos recursos.

«Va a ser la primera edición de un fashion show en el Centro Histórico de San Salvador», anunció Nelson Hernández, fundador de la fundación.

El evento unirá moda y solidaridad en la temporada navideña. Participarán modelos de Colombia, Guatemala y Costa Rica.

«Estamos llevando sonrisas», afirmó Alejandra Romero, de Aroma Café, sobre la alianza de la marca con la iniciativa.

La pasarela contará con el apoyo de diseñadores, empresas solidarias y Fashion Runway.

Joshua, un niño vinculado a la fundación desde los cinco meses, es el embajador oficial de esta primera edición. El código de vestimenta para los asistentes es color blanco.

El evento será el 15 de noviembre a las 6 de la tarde sobre la calle Rubén Darío, con entradas de 5 dólares en smartticket.com.