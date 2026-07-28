Refugio de perros en Lourdes

Xiomara tiene más de una década de rescatar perros, hasta la fecha hay más de 80 caninos en su vivienda ubicada en Lourdes, Colón.

Cuidarlos no es fácil, pero asume el desafío por el amor a estos animales.

Aunque el costo para mantenerlos es alto, y a eso se suma que también hay que brindarles atención veterinaria.

A Xiomara no le importa incluso poner de su propio dinero para proteger a todos estos perros, pero si usted desea ayudar puede contactarla por medio de redes sociales.

Estos perros son dados en adopción a personas que asuman la responsabilidad de cuidarlos como se debe, los más solicitados son los cachorros.

Durante los diferentes recates que ha realizado de estos caninos, incluso ha sido víctima de agresiones, y, aun así, dice que continuará con esta noble labor.