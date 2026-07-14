Refuerzan la salud del ganado con jornada de vitaminización y desparasitación en el oriente del país

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha desplegado una jornada de vitaminización y desparasitación para el ganado en los departamentos de San Miguel y La Unión, en el oriente del país, donde se atendió aproximadamente a mil cabezas de ganado en ocho corrales.

La medida, que se enmarca en el programa de aumento a la producción, busca contrarrestar los efectos del cambio estacional y mejorar los índices de producción de carne y leche.

Los productores recibieron revisión sanitaria y asesoría técnica, mientras que los medicamentos se entregaron de forma gratuita para mantener el estatus sanitario de los hatos.