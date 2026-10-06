Reformas para ampliar facultades del CENTA

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente aprobó una reforma que amplía las facultades del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Centa, para el abastecimiento del sector agropecuario. La propuesta permitirá adquirir, importar, producir, almacenar y comercializar insumos, semillas, granos básicos, maquinaria y equipos de trabajo, además de crear reservas estratégicas.

Esto busca fortalecer la seguridad alimentaria y ofrecer productos a precios asequibles, mediante la ampliación de los agrocentas, que actualmente comercializan fertilizantes a costos inferiores a los del mercado y están dirigidos principalmente a pequeños productores, Mateo Rendón, de la Mesa Nacional Agropecuaria, respalda la medida.

También se prevé incorporar semillas certificadas, biofertilizantes y pequeña maquinaria para hacer más eficientes las labores del campo y fortalecer la producción nacional de granos básicos. Durante la discusión, el diputado francisco lira planteó la necesidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas en las adquisiciones del Centa. Tras analizar la propuesta, la comisión emitió dictamen favorable para ser sometido en la próxima sesión plenaria.