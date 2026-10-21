Reformas a ley de tránsito

Los gestores e inspectores de tránsito podrán ordenar la retención de vehículos y documentos de tránsito cuando unidades representen un peligro en la calle, son parte de las nuevas reformas que se aprobaron en la comisión de seguridad, además de castigos con cárcel, el gobierno espera que los accidentes disminuyan, solo en este año ya superan los 17,000.

Esta reforma también incluiría un aumento de la pena por conducción peligrosa cuando provoque homicidio o lesiones, a un máximo de 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores, y hasta 15 años de prisión para motoristas de buses, microbuses y transporte de carga. En medio del debate le preguntamos a algunos salvadoreños que piensan sobre estos cambios.

La reforma fue consultada con el ministro de Justicia y Fiscal General, los cambios también incluirán hasta 10 años de prisión al propietario o encargado que deje conducir a una persona sin licencia, transporte colectivo o de carga y además elimina la conciliación.