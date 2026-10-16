Reforma pide cárcel para conductores peligrosos

El gobierno propone reformas al código penal para castigar con prisión a los conductores y propietarios de automotores que permitan manejar a personas sin licencia o autorización, especialmente en el transporte público y de carga. Según cuerpos de socorro, de aprobarse estas medidas, podrían disminuir las muertes por siniestros viales en el país. La iniciativa propone reformar los artículos 147-E y 147-G del código penal, así como el artículo 38 del código procesal penal.

Entre las propuestas están imponer de 2 a 5 años de prisión a los conductores que manejen sin licencia y de 5 a 10 años a los propietarios que permitan conducir sus unidades a personas no autorizadas. Si estas conductas provocan muertes o lesiones, las penas podrían aumentar hasta 15 años de cárcel. Por su parte, empresarios del transporte público aseguran que la iniciativa debe analizarse con cuidado para no afectar a terceras personas.

Pero ¿qué opina la gente que a diario transita por las distintas carreteras de El Salvador.

La propuesta también busca prohibir la conciliación en estos delitos y obligar a conductores y propietarios a responder por los daños causados. El proyecto será analizado el próximo martes por la comisión de seguridad nacional de la Asamblea Legislativa.