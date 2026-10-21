Reforma elevará a 15 años de cárcel la pena para transportes de carga por conducción peligrosa

Los diputados aprobarán esta semana los cambios avalados en la Comisión de Seguridad.

Los diputados aprobarán esta semana reformas que castigan con cárcel a los conductores peligrosos del transporte colectivo y de carga.

La pena por conducción peligrosa que provoque homicidio o lesiones llegará hasta 15 años de prisión para motoristas de buses, microbuses y carga.

Para los conductores de vehículos automotores, la pena máxima será de 10 años de prisión.

Asimismo, los cambios sancionarán hasta con 10 años al propietario o encargado que deje conducir a una persona sin licencia.

La reforma fue consultada con el ministro de Justicia y el fiscal general.