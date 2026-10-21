Reforma elevará a 15 años de cárcel la pena para transportes de carga por conducción peligrosa

Los diputados aprobarán esta semana reformas que castigan con cárcel a los conductores peligrosos del transporte colectivo y de carga.

La pena por conducción peligrosa que provoque homicidio o lesiones llegará hasta 15 años de prisión para motoristas de buses, microbuses y carga.

Para los conductores de vehículos automotores, la pena máxima será de 10 años de prisión.

Asimismo, los cambios sancionarán hasta con 10 años al propietario o encargado que deje conducir a una persona sin licencia.

La reforma fue consultada con el ministro de Justicia y el fiscal general.