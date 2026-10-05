Reforma de pensiones y jornada laboral

Una reducción de 36 horas semanales es lo que proponen los trabajadores públicos aglutinados en Agepym, y es que ellos no están de acuerdo con el aumento diario de la jornada laboral, aseguran que el sistema como se encuentra actualmente no debería ser cambiado.

Y es que advierten que, si el cambio implica un día más adicional al fin de semana para descansar, muchos podrían optar por buscar otro trabajo hoy iniciar tus emprendimientos.

Además, se suma la preocupación por las condiciones económicas que enfrentan los trabajadores al llegar a la edad de jubilación, sin embargo, eso no se conocerá hasta mediados del próximo año, cuando el gobierno presente cambios en el andamiaje provisional.

Cambios en las horas laborales diarias serán presentados por el consejo superior del trabajo al ejecutivo quien tendrá la última palabra antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa.