Reforma de pensiones para el 2027

El gobierno salvadoreño reconocerá en abril de 2027 una deuda de unos $2,300 millones con los fondos privados de pensiones, según el informe del FMI publicado esta semana. El monto corresponde a los intereses acumulados y no pagados desde 2023, cuando la reforma de pensiones suspendió esos pagos por cuatro años.

Esa deuda subirá el endeudamiento público a cerca de 89% del PIB en 2027, unos 5.6 puntos más, aunque el organismo prevé que luego baje hacia 80% en 2030-2031.

La opción que plantea el organismo es entregar a las AFP un nuevo certificado con casi todo el monto, y pagar el resto en efectivo.

Ese certificado se pagaría en cuotas semestrales iguales de capital e intereses durante 46 años, con una tasa de alrededor de 7% y sin período de gracia. Es decir, replicaría las condiciones de la deuda de pensiones que ya existe.

Como compromisos, el ejecutivo presentará a la asamblea una reforma de pensiones a más tardar en junio de 2027, con aprobación prevista para septiembre de ese año. También fijará límites a la emisión de certificados de pensiones y trasladará al tesoro el pago de esa deuda; el plan debe estar listo en octubre de 2027.

El FMI explicó que los fondos de pensiones enfrentan presión de liquidez, porque deben comprar esos certificados para financiar las pensiones del sistema público anterior, que cuestan cerca de 1.6% del PIB al año.

Además, el gobierno deberá enviar al FMI, cada tres meses y desde diciembre de este año, la lista firmada de todas las billeteras públicas de bitcoin y sus saldos. La medida busca más transparencia tras recibir unos 1,420 bitcoin, cerca de $110 millones, de donaciones privadas. En cuanto a Chivo Wallet, el control pasó el 20 de mayo de 2026 a un operador privado, pero el estado mantiene una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes.