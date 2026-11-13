Reforma a la jornada laboral extendida sigue detenida en el Consejo Superior del Trabajo

La reforma a la jornada laboral extendida continúa estancada en el Consejo Superior del Trabajo, según confirmó Jorge Arriaza, vocero de la mesa de negociación.

El proceso de consultas concluyó la primera semana de octubre de este año, pero la discusión permanece en pausa.

El sector privado advierte que no tomará ninguna decisión hasta tener claridad sobre todos los efectos de la medida.

Arriaza explicó que primero se inició un análisis completo de las opiniones de todos los sectores, lo que requiere tiempo.

El vocero señaló que el consejo evaluará si la opción es viable y, de no serlo, tomará la decisión de no aprobar.

Las dudas surgen a pesar de que en varias reuniones previas del Consejo Superior del Trabajo existía un aparente consenso.

El propio Arriaza reconoció lo delicado del tema y dejó entrever que los empresarios no lo aprobarían si no implica un beneficio para los trabajadores.

El mismo sector privado manifestó que no estaría dispuesto a aprobar una medida que, aunque mejore la productividad, afecte las condiciones laborales.

Se preveía que la propuesta fuera entregada en noviembre, luego de que el proceso de consultas concluyera la primera semana de octubre.