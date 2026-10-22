Reflujo gástrico

Estudios especializados estiman que cerca del 25% de la población mundial ha padecido reflujo gastroesofágico, mientras que en América Latina más del 10% convive con esta enfermedad. En El Salvador, un estudio internacional sobre la carga mundial de enfermedades calculó que, en 2021, la prevalencia fue de alrededor del 16.5%, según una tasa ajustada por edad.

Entre los síntomas más frecuentes están dificultad para respirar en la noche, la sensación de boca amarga, ardor en la boca del estómago, pero ¿cuáles son los principales factores que pueden provocar el reflujo gastroesofágico?

Para detectar esta enfermedad los especialistas realizan una endoscopía, pero ¿en qué casos es necesario realizar este examen?

Ante esto especialista señalan la importancia de tener chequeos médicos, mantener una alimentación balanceada, comer tres horas antes de dormir y no consumir irritantes como bebidas carbonatadas si ya se tienen el padecimiento.