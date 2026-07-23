Reflujo gástrico y acidez estomacal

Los problemas digestivos como el reflujo gástrico y acidez estomacal son muy comunes entre los salvadoreños, pero no deben normalizarse, consultar con el medico es fundamental, sobre todo con las alternativas de nuevos tratamientos.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición en la que el ácido del estómago regresa al esófago. Lo cual puede provocar acidez, ardor en el pecho o garganta, inflamación abdominal, llenura rápida e incluso molestias al dormir.

En El Salvador, entre el 40% y 50% de la población está infectada por helicobacter pylori, la cual, según los médicos, es uno de los principales factores de riesgo de gastritis, úlceras y cáncer gástrico. 

Estos los problemas digestivos están relacionados con el estrés, obesidad y malos hábitos alimenticios de acuerdo a los especialistas.

Acudir al médico es clave ante cualquier problema digestivo, actualmente la industria farmacéutica sigue ampliando e innovando los medicamentos para tratar estos padecimientos.

Implementar hábitos saludables como una dieta balanceada, realizar actividad física, controlar el estrés y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, son parte de las recomendaciones para cuidar la salud digestiva.