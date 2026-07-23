Reflujo gástrico y acidez estomacal

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición en la que el ácido del estómago regresa al esófago. Lo cual puede provocar acidez, ardor en el pecho o garganta, inflamación abdominal, llenura rápida e incluso molestias al dormir.

En El Salvador, entre el 40% y 50% de la población está infectada por helicobacter pylori, la cual, según los médicos, es uno de los principales factores de riesgo de gastritis, úlceras y cáncer gástrico.

Estos los problemas digestivos están relacionados con el estrés, obesidad y malos hábitos alimenticios de acuerdo a los especialistas.

Acudir al médico es clave ante cualquier problema digestivo, actualmente la industria farmacéutica sigue ampliando e innovando los medicamentos para tratar estos padecimientos.

Implementar hábitos saludables como una dieta balanceada, realizar actividad física, controlar el estrés y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, son parte de las recomendaciones para cuidar la salud digestiva.