Redondel Integración: ordenan medidas sustitutivas para dos implicados en accidente mortal

El Juzgado de Paz de Apopa ordenó medidas sustitutivas a la detención para Rudis Joel R., de 31 años, conductor de la volqueta involucrada en el accidente del redondel Integración, y Marvin Alexis H., de 27, administrador y único propietario de la empresa a la que pertenecía el vehículo.

El siniestro ocurrió el pasado 30 de septiembre y dejó una persona fallecida y otras 10 lesionadas. Como parte de las disposiciones judiciales, ambos deberán presentarse cada 15 días ante el juzgado de tránsito correspondiente.

También tendrán prohibido salir del país y comunicarse con las personas ofendidas y las víctimas del accidente.