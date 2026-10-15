Red Bull Racing renueva contrato con director Laurent Mekies hasta final de temporada 2031

La escudería confirmó la continuidad de su líder técnico mediante una extensión contractual de largo plazo.

Esta decisión busca consolidar el rendimiento competitivo logrado durante la etapa de transición iniciada en julio de dos mil veinticinco.

Laurent Mekies asumió el cargo tras la salida de Christian Horner del equipo británico.

Su gestión ha permitido mantener a la formación en la lucha por las victorias recientes.

El proyecto a futuro también asegura la permanencia del piloto Isack Hadjar en la plantilla.

Verstappen impulsa la recuperación del equipo con sus triunfos en los últimos Grandes Premios.