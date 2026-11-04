Recuento periodistas asesinados en el mundo

Ejercer el periodismo en América Latina y el Caribe sigue siendo peligroso. Según el informe de la Unesco, la región registra 417 periodistas asesinados desde el 2006, la tercera cifra más alta del mundo.

La impunidad en la región subió un punto porcentual y llegó a 78%, un nivel similar al de 2022.

En la solicitud de información que la Unesco envió a los gobiernos, México encabeza la región con 141 casos. Le siguen Honduras con 40, Colombia con 33, Brasil con 31, Guatemala con 22 y Haití con 17. El Salvador no figura en esa lista.

La región con mayor impunidad es la de los estados árabes con 98%. Allí se registran 509 asesinatos y solo 8 casos han sido resueltos. Los países con más casos consultados son Irak con 168; Siria con 121; Palestina con 77 y Yemen con 50.

Israel, que no es estado miembro de la Unesco, figura con 3 casos en la solicitud de información, Palestina figura con 77.

En Asia y el Pacífico se contabilizan 425 asesinatos, es la única región donde la impunidad bajó 88%.

África registra 171 casos y una impunidad de 83%, que subió por primera vez en seis años.

En Europa central y oriental con 77 casos, la impunidad pasó de 59% en 2024 a 65% en 2026. En Europa occidental y Norteamérica con 42 casos, es de 50%.

A nivel mundial, la impunidad es de 86%, un punto más que en 2024. Desde 2006, la Unesco ha registrado 1,641 periodistas asesinados, uno cada cuatro días. Los drones causaron el 40% de las muertes en zonas de conflicto en 2024 y 2025.

Solo 48 de los 78 estados consultados respondieron, la tasa más baja desde 2019.