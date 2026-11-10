Recorrido del papa León XIV por Sudamérica

Tras su paso por Uruguay y Argentina, el papa León 14 habló sobre diferentes temas durante las misas celebradas en diferentes puntos de ambos países.

El papa León XIV continúa su gira apostólica por Sudamérica, que concluirá el 17 de noviembre. Tras su paso por Uruguay, el pontífice ha llevado a sus discursos temas que trascienden lo religioso. La democracia, el poder, la caridad y los desafíos de la tecnología. También ha insistido en la unidad, el fortalecimiento de la familia y la necesidad de recuperar los valores que sostienen a la sociedad.

En su visita a la Argentina, el religioso enfatizó en la necesidad de mantener la memoria histórica, abogó por la dignidad laboral, el dialogo y la búsqueda de la santidad.

El viaje del sumo pontífice continuará del 11 al 17 de noviembre con un recorrido a Perú, donde visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.