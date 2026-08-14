Recomendaciones para evitar ser víctima de estafa informática

Hasta con cinco años de prisión es castigado el delito de estafa informática, conozca las modalidades más comunes que utilizan los delincuentes para cometer los fraudes.

La estafa informática es un delito que ocurre cuando alguien manipula sistemas tecnológicos, redes o datos digitales para obtener información, dinero o bienes de forma ilegal, los fraudes suelen llegar a las víctimas a través de redes sociales, llamadas o mensajes.

Para prevenir ser víctima de estos delitos, el especialista enfatizó que la población debe ser cuidadosa con el tipo de información personal que comparte y a quien se la comparte.

En El Salvador, la estafa informática es castigada hasta con cinco años de prisión, pero esta puede incrementar a ocho años, si ocurren agravantes señaladas por la ley. Sin embargo, el experto mencionó que, en el país, es complicado localizar a los delincuentes ya que se tratan de redes internacionales.