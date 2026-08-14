Recomendaciones para evitar ser víctima de estafa informática

La estafa informática es un delito que ocurre cuando alguien manipula sistemas tecnológicos, redes o datos digitales para obtener información, dinero o bienes de forma ilegal, los fraudes suelen llegar a las víctimas a través de redes sociales, llamadas o mensajes.

Para prevenir ser víctima de estos delitos, el especialista enfatizó que la población debe ser cuidadosa con el tipo de información personal que comparte y a quien se la comparte.

En El Salvador, la estafa informática es castigada hasta con cinco años de prisión, pero esta puede incrementar a ocho años, si ocurren agravantes señaladas por la ley. Sin embargo, el experto mencionó que, en el país, es complicado localizar a los delincuentes ya que se tratan de redes internacionales.